В Челябинской области в 84% школьных пищеблоков были выявлены санитарные нарушения

В 2022-2023 учебном году в большинстве школ Челябинской области были выявлены нарушения санитарных требований в столовых. Отклонения от СанПиН зафиксированы в 84% проверенных пищеблоков. Такие данные представило региональное управление Роспотребнадзора по результатам проверок в рамках контроля за организацией школьного питания.

Всего в течении учебного года сотрудники надзорного ведомства проинспектировали 877 пищеблоков. Было исследовано 768 проб готовой пищи по микробиологическим показателям, 527 – на калорийность. Дополнительно готовые блюда проверяли на содержание витаминов А, В, С и Д. В результате 1,3% проб не отвечали нормативу по показателям бактериологической безопасности, что свидетельствует о нарушении технологии приготовления пищи. В почти 4% выявили отклонение от нормы по энергетической ценности.

«В результате проверок выявлены следующие нарушения: недостаточный объем порций, „недовложение“ пищевых веществ в готовых блюдах, занижение температуры горячих блюд на линии раздачи, нарушения технологии приготовления готовых блюд, нарушение режимных моментов на пищеблоке», – сообщает ведомство. По итогам проверок, сотрудники Роспотребнадзора составили 618 административных протоколов в отношении виновных должностных лиц.

Кроме того, специалисты в минувшем году проверили 108 поставщиков продуктов питания для школьных столовых и выявили факты поставки фальсифицированного сливочного масла и мясной продукции. Все продукты, не отвечающие требованиям, сняли с реализации. Всего – более 15 т.

На сегодня, по данным Роспотребнадзора, горячим питание в Челябинской области охвачены 100% учеников начальных классов и более 90% остальных школьников.

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