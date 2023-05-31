Более 2 тыс. школьников из ДНР приедут на летний отдых в Петербург

Более 2 тыс. детей из Мариуполя, Донецка и других крупных городов ДНР приедут на летний отдых в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба вице-губернатора города Ирины Потехиной. Кураторами смен в лагере «Дружных» станут передовые петербургские школы.

«Школьников ждут интересные и полезные профориентационные мероприятия, знакомство с высокотехнологичными инженерными профессиями. Особенной станет вторая смена, 487 выпускников школ Мариуполя и 58 выпускников из городов Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватая Донецкой Народной Республики увидят праздник "Алые паруса"»,— говорится в сообщении. Ряд школьников получат в Петербурге свой аттестат выпускника.

Курировать смены из ДНР также будет ряд городских предприятий, включая «Россети», «Электроприбор» и «Радар ММС», а также Горный университет, Университет МЧС, СПбГУ, Политехнический университет, РГПУ им. Герцена, Военмех, ЛЭТИ и городское управление МЧС.

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