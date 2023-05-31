Скончался депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев

Депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев ушел из жизни в возрасте 63 лет. О причинах его смерти не сообщается. «Ушел из жизни наш коллега, надежный товарищ. Много лет мы работали вместе в интересах края, Виктор Владиславович был настоящим патриотом России и Красноярья и доказывал это делами»,– сказал председатель законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Виктор Зубарев был депутатом Госдумы VIII созыва, входил во фракцию «Единая Россия». Он также входил в комитет Государственной Думы по бюджету и налогам. С октября 2014-го по 2016 годы занимал должность заместителя председателя правительства Красноярского края — министра экономического развития и инвестиционной политики региона.

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Лолита Белова