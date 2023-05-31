Краснодарца заподозрили в хищении неоплаченных интернет-заказов на 121 тысячу рублей

Житель Краснодара попался на мошенничестве с онлайн-покупками: молодой человек отменял интернет-заказы перед получением и забирал неоплаченные товары у курьеров. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

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В ходе разбирательства выяснилось, что подозреваемый оформлял онлайн-заказы, но за несколько минут до прибытия товара отменял оплату. Курьеры, в свою очередь, не знали об этом. Таким образом, подозреваемому удалось провернуть подобную махинацию порядка 13 раз. Были похищены не только продукты питания, но и дорогая техника. В итоге сумма ущерба составила 121 тыс. руб.

Благодаря заявлению, написанному представителем организации по доставке товаров, оперуполномоченным уголовного розыска удалось задержать предполагаемого злоумышленника. Им оказался 19-летний местный житель, проживающий на ул. им. Евгении Жигуленко.

В процессе допроса, парень признался, что использовал разные номера для регистрации в приложении доставки. К тому же, указывал разные улицы города, где позже забирал товары.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Валерия Каманина

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