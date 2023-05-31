Бывший спикер земсобрания Куеды возглавил муниципалитет

Депутаты Думы Куединского муниципального округа выбрали нового главу муниципалитета. Как сообщает телеграм-канал «На местах», им стал Флорид Бадртдинов. Конкуренцию ему составлял начальник Фокинского территориального управления администрации Чайковского округа, экс-председатель ТИК Куединского муниципального района Андрей Суслин.

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Господин Бадртдинов ранее занимал должность председателя земского собрания района. К исполнению полномочий главы он приступит с 1 июня 2023 года.

Пост главы муниципалитета стал вакантным в начале марта, когда в отставку ушел прежний руководитель Анатолий Верхоланцев. Он возглавлял Куединский муниципальный округ с декабря 2019-го до 6 марта 2023 года.