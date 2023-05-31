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Коммерсантъ FM
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«Стать коммерсантом»

Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 39

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какое обучение могут пройти женщины в рамках программы «Мама-предприниматель».

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Какое дело «не женское», в 2023 году сложно и сказать. Но определенно это не про бизнес. Процент вовлеченности дам в предпринимательство растет из года в год. К примеру, в таких специфических отраслях, как атомная и электроэнергетика, они составляют около трети всех предпринимателей. В агротехнологиях каждый пятый стартап основан женщинами и каждый третий — в био- и селекционных технологиях.

Примечательно, что на государственном уровне создаются целые программы поддержки для предпринимательниц. Это образовательные проекты, мастер-классы, тематические круглые столы и даже так называемые бизнес-девичники. Но особняком стоит программа «Мама-предприниматель».

Суть в следующем: в течение пяти дней участницы, прошедшие отбор, совершенствуют свою бизнес-идею — проходят тренинги по работе с мотивацией, генерации идей, формированию прибыльных гипотез и портрета целевой аудитории. Как в группах, так и индивидуально предпринимательницы формируют свои проекты и представляют их на суд экспертам. В результате лучшая из идей получает грант 100 тыс. руб.

Вообще-то, программа «Мама-предприниматель» существует уже 10 лет, но в этом году она получила обновление. Обучаться эффективному ведению бизнеса будут минимум 1,5 тыс. участниц — как те, кто находится в декрете, так и мамы несовершеннолетних. Тренинги пройдут в центрах «Мой бизнес» по всей стране до 1 октября.

При этом меры поддержки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» доступны абсолютно всем компаниям, входящим в реестр МСП, а также самозанятым. С полным перечнем программ можно ознакомиться на сайте мойбизнес.рф.

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