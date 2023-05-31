Hublot выпустила моднейшие «кофейные» часы

Кто не знает марку Nespresso, которая произвела революцию в потреблении кофе? Разработанные ею капсулы позволили избавиться от грязной кофейной гущи, характерной для обычных кофемашин, и позволили сделать приготовление напитка легким и необременительным в любых условиях. Более того, швейцарский бренд, приверженный бизнес-модели замкнутого цикла, предпринял усилия по утилизации остатков продукции. Только что он объявил о, возможно, самой экзотической в рамках своей концепции Second Life коллаборации: бывшие в употреблении капсулы используются при изготовлении часовых корпусов Hublot Big Bang Unico Nespresso Origin, а кофейная гуща — в их ремешках!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Следующая фотография 1 / 11 Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot

Алюминий, сплавленный с использованными алюминиевыми кофейными капсулами (их содержание в сплаве составляет как минимум 28%), превратился в 42-миллиметровый в диаметре корпус, безель, заводную коронку с литерой «N» и кнопки хронографа анодированного зеленого, очень модного ныне в часовой индустрии цвета. Он дань уважения кофейной капсуле Master Origins Peru от Nespresso. Задняя крышка с сапфировым стеклом изготовлена из переработанного титана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Следующая фотография 1 / 8 Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot

Запатентованная Hublot система быстрой смены ремешков One Click предполагает наличие двух ремешков. Так и есть: зеленый каучуковый ремешок состоит из 4,1% использованной кофейной гущи и 8,2% переработанного белого каучука, остальное приходится на обычную формулу Hublot. Для создания зеленого тканевого ремешка на липучке Hublot сотрудничала с одним из партнеров Nespresso — SingTex, который уже использовал переработанную кофейную гущу для производства ткани Scafe. Она состоит из 5% кофейной гущи и 95% переработанного полиэстера, но впервые используется для часового ремешка.

Создав 200 экземпляров Big Bang Unico Nespresso Origin, Hublot и Nespresso продемонстрировали, как можно превратить переработанное сырье в предмет роскоши.