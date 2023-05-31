Волынец предложила проводить аборты только по системе ОМС

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась к руководителю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной, попросив ее поддержать свою инициативу о проведении абортов исключительно по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает RТ,

«Значительную роль в повышении рождаемости и снижении младенческой смертности играет сохранение и улучшение репродуктивного здоровья населения. А один из ведущих факторов, негативно влияющих на репродуктивное здоровье, приводящих к нарушению репродуктивной функции, бесплодию, возникновению гинекологических заболеваний у женщин, — это аборты», — сказала госпожа Волынец.

По ее словам, если аборт будет проводиться лишь по системе ОМС, то за данной процедурой можно будет установить контроль, и каждую процедуру можно будет учитывать. Данный факт обеспечит достоверную статистику, поскольку частные медучреждения такие данные дают не всегда.

"Ъ-Казань"