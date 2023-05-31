В Сочи семьи участников СВО получают материальную помощь ко Дню защиты детей

Ко Дню защиты детей семьи мобилизованных и добровольцев специальной военной операции, проживающие на территории Сочи, по инициативе главы города-курорта Алексея Копайгородского получат единовременную выплату по 50 тыс. руб. на каждого ребенка, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как отметил Алексей Копайгородский, в Сочи с большим уважением относятся к защитникам Отечества, стараясь найти новые возможности поддержать их семьи.

«Наши земляки, отстаивая интересы государства в зоне СВО, должны чувствовать, что их родные и дети окружены вниманием и заботой. Выплаты к 1 июня получит каждая семья участника специальной военной операции из нашего города. С близкими находимся на постоянной связи, чтобы оперативно решать все возникающие трудности»,— подчеркнул глава города.

Под руководством главы в Сочи действует Координационный совет, который на постоянной основе оказывает поддержку семьям участников специальной военной операции. Дети из таких семей пользуются правом бесплатного проезда в городском транспорте, получают бесплатное питание в школах и детских садах. За детей не начисляют плату за детсад и посещение учреждений дополнительного образования. Действуют специальные абонементы на посещение культурных учреждений, мероприятий и прохождений медосмотров. Кроме того, семьи получают приглашения для участия в городских мероприятиях ко Дню защиты детей.

А в рамках оздоровительной кампании в летний период школьникам из семей мобилизованных и добровольцев предоставляют отдых в лагерях.

Как сообщают в администрации Сочи, из благотворительного фонда семьям участников СВО направлено свыше 23 млн руб. Свой вклад вносят органы муниципальной власти, бизнес, меценаты, общественные организации и просто жители курорта.

Андрей Пугачев