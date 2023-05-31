Управлять, а не пассивно смотреть: «Ростелеком» зафиксировал рост интереса жителей Южного Урала к интерактивному телевидению

Эксперты «Ростелекома» в Челябинской области зафиксировали увеличение спроса жителей на услуги IPTV (интерактивного телевидения) на 20 % по сравнению с 2022 годом. Также на 23 % чаще южноуральцы стали использовать функцию «Управляй просмотром».



Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Интерес жителей Челябинской области к интерактивному телевидению очевиден. Если еще несколько лет назад IPTV подключали пять из десяти пользователей, то сейчас его смотрят 70 % абонентов “Ростелекома”. Интерактивное телевидение дает возможность управлять контентом, а не пассивно ждать, пока пройдет, например, вступительная заставка к фильму. Вы можете промотать вперед видео или, наоборот, вернуться к трогательному моменту из любимого сериала или телевизионного ток-шоу. Наш цифровой видеосервис Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. Фильмы, сериалы и телепередачи вы можете смотреть с любого гаджета. Мультимедийная платформа входит в реестр отечественного ПО Минцифры России».

Телевизоры с функцией «Smart TV» позволяют подключать любой контент из интернета через Wi-Fi без какого-либо дополнительного оборудования. Благодаря развитию и доступности новых технологий доля зрителей, которые смотрят цифровой видеосервис Wink без приставки, увеличилась на 50 %.

Также на 20 % вырос показатель «Видео по запросу» мультимедийной платформы «Ростелекома». Чтобы посмотреть новый фильм, не обязательно идти в кинотеатр, проще и дешевле купить премьеру онлайн и посмотреть, не выходя из дома.

Все больше жителей Челябинской области выбирают пакетные предложения, позволяющие настраивать видеоконтент самостоятельно, исходя из личных предпочтений. Например, в тарифе «Трансформер» пользователь может собрать идеальную подборку телеканалов, фильмов и сериалов и менять их по своему желанию. В пакет включены до 50 000 фильмов и сериалов.

Отметим, что сегодня цифровой видеосервис Wink от «Ростелекома» входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков.

ПАО «Ростелеком»