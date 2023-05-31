Глава СКР потребовал доклад по ситуации с обмелением озера Увильды

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад в связи с обмелением озера Увильды в Челябинской области. Об опасности экологического бедствия сообщили местные жители, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК России.

По данным ведомства, публичное обращение от жителей региона к главе СК России размещено в одной из социальных сетей. «Сообщается об обмелении озера Увильды, что происходит в течение нескольких последних лет. В этом году уровень водоема понизился на 1,5-2 м, вода помутнела, в ней образовалась непрозрачная взвесь»,– говорится в сообщении. Также южноуральцы указали на то, что обращения в компетентные структуры результатов не принесли.

Александр Бастрыкин поручил руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад по озвученным доводам и перспективах разрешения сложившейся ситуации.

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