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В Саратовской области зафиксирован рост числа желающих служить по контракту

В мае этого года больше 400 жителей Саратовской области направлены в Вооруженные силы России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Саратова Дмитрий Дудаков отметил, что саратовцы стали охотнее приходить в военкоматы для заключения контрактов.

Власти заявляют, что процедура отбора на военную службу сегодня значительно упрощена. Набор необходимых документов минимальный; пройти медицинскую комиссию можно за один день.

Дарья Васенина

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