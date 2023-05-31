Бывший руководитель новосибирского завода осужден условно по делу о хищении

В Новосибирске суд вынес приговор в отношении экс-руководителя АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Валерия Петрова. Его судили по делу о хищении чужого имущества в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения (ст.160 УК РФ). Валерию Петрову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Также суд приговорил бывшего начальника производственно-технического управления завода Андрея Витюгова за пособничество в хищении, устранение препятствий и заранее обещанным сокрытием следов преступления(ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ) к двум с половиной годам условно. Директора ООО «ХимЭнергоМаш» Павла Кривобокова по той же статье, что и Андрея Витюгова, приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Согласно информации следствия, фигуранты дела похитили 9,5 млн руб., принадлежащих предприятию. Гражданский иск ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» на сумму 9,5 млн руб. передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В августе прошлого года Валерий Петров уже был осужден по делу о растрате на три года условно. Предприятие он возглавил в середине октября 2005 года.

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Лолита Белова