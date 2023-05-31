В жилом доме во Всеволожске произошел взрыв бытового газа

В ночь на 31 мая во Всеволожске Ленинградской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Пострадал хозяин квартиры, по вине которого, по предварительной информации, и произошло ЧП. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает областной портал 47news.

Уточняется, что инцидент произошел в квартире на третьем этаже дома 19 по Боровой улице. От взрыва получили повреждения кухня, окно и балкон, а ударная волна была такой силы, что вылетевший из квартиры игрушечный медведь выбил заднее стекло припаркованной внизу машины.

В региональном управлении МЧС информацию о взрыве газовоздушной смеси во Всеволожске подтвердили. В полиции сообщили, с места происшествия госпитализировали мужчину, его данные уточняются. Эвакуация жильцов не потребовалась.

В настоящий момент на месте продолжают работать спасатели, правоохранительные органы и представители районной администрации.

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