На обследование Кировского райсуда в Уфе выделят до 948 тыс. рублей

Управление судебного департамента в Башкирии объявило аукцион на обследование технического состояния здания Кировского районного суда Уфы. Начальная максимальная цена закупки составляет 948 тыс. руб. Работы профинансируют из федерального бюджета.

Здание, расположенное на улице Александра Матросова, является объектом культурного наследия регионального значения «Учреждение губернское». Оно было построено в 1894 году для Уфимского окружного суда.

Его фасады украшены пилястрами, полуколоннами и лепниной. Здание сохранило декоративное убранство интерьеров, чугунные лестницы и высокие двери.

До начала работ исполнитель обязан составить программу исследований и получить разрешение Башкультнаследия. Победителю аукциона предстоит провести обмеры и детальный осмотр здания с фотофиксацией дефектов. Помимо этого необходимо определить прочность бетонных и железобетонных конструкций, обследовать системы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции электрических сетей и средств связи, а также оценить состояние водостоков.

По итогам выполненных исследований подрядчик составит техническое задание и сметный расчет на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению строительных конструкций здания, устранению дефектов, разработку документации для проведения капремонта конструкций и помещений здания без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

Контракт необходимо исполнить за 90 дней с момента заключения. Заказчик планирует определить победителя аукциона 9 июня.

Наталья Балыкова

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