Управделами главы Башкирии закупает подарочные наборы на 1,2 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» управления делами главы Башкирии закупает 100 сувенирных наборов «Шаймуратов» по начальной цене 1,2 млн руб. — по 12 тыс. руб. за набор. Итоги торгов подведут 1 июня.

По условиям закупки, наборы, состоящие из четырех видов меда, чая с травами, двух безалкогольных бальзамов, должны быть упакованы в деревянные кейсы с изображением генерала Минигали Шаймуратова на коне в момент кавалерийской атаки на фоне гор, рек и лесов.

Подрядчик обязан поставлять товар до конца декабря текущего года по заявкам заказчика.

Влада Шипилова

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