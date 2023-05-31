Суд заново рассмотрит уголовное дело самарского активиста ОНФ Аркадия Лазарева

Отменено апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда по уголовному делу в отношении активиста самарского регионального отделения ОНФ Аркадия Лазарева. Ранее он был осужден за покушение на коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ). Решение принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Уголовное дело в отношении Лазарева А.И. направлено на новое апелляционное рассмотрение в Самарский областной суд в ином составе»,— говорится в сообщении.

Решение кассационного суда связано с тем, что апелляционная инстанция допустила «существенные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, повлиявшие на исход дела», говорится в решении учреждения.

В 2022 году активист был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима без штрафа. При этом обвиняемому был зачтен период его пребывания в СИЗО и под домашним арестом.

Бывший депутат совета депутатов Самарского района, член «Единой России» и активист Аркадий Лазарев был задержан в сентябре 2019 года. В отношении него возбудили уголовное дело.

По версии следствия, Аркадий Лазарев получил 1,5 млн руб. вознаграждения за фактический отказ его фирмы от участия в торгах. Уголовное дело в отношении него было направлено в суд в мае 2020 года.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Коммерсант микрорайонного масштаба».

Георгий Портнов