Браконьеры на Кубани выловили судаков и тарани почти на 1 млн рублей

В Ейском районе задержали двоих браконьеров, которые выловили судаков и тарани на 935 тыс. руб. Возбуждено уголовное по ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Об этом «Ъ-Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.
Фото: «Ъ-Кубань»
По данным правоохранителей, двое браконьеров орудовали в Ейском экспериментальном хозяйстве по разведению и воспроизводству рыбы. Всего 33-летним и 32-летними подозреваемыми было добыто 900 экземпляров рыб различных пород общим весом 72 кг., с помощью лесовых сетей длиной более 100 м.
Расследование уголовного дела продолжается.
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