Мероприятия Минпромторга Татарстана в этом году обойдутся в 25 млн рублей

Татарстан выделит на мероприятия Минпромторга республики в 2023 году 25 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Всего до конца 2023 года будут проведены десять выставок и свыше 100 мероприятий в РФ и за рубежом. В частности, это три мероприятия на 300-500 человек, десять мероприятий на 100-300 человек, 20 мероприятий на 50-100 человек, 30 мероприятий на 20-50 человек, 40 мероприятий на 2-20 человек. Сроки мероприятий составят не менее двух дней.

Деньги на проведение указанных мероприятий выделят из бюджета региона.

"Ъ-Казань"