Как сообщил Минсельхоз РФ, в июне пошлина на экспорт подсолнечного масла из России будет нулевой впервые с февраля 2023 года. В мае она составляет 1,12 тыс. руб. за тонну. В свою очередь впервые с декабря 2022 года снизится пошлина на экспорт шрота с 6,57 тыс. руб. за тонну в мае до 5, 01 тыс. руб. в июне. Генеральный директор ООО «БС ИнтерАгро», член экспортного совета Краснодарского края Сергей Белов считает это решение запоздалым, но крайне необходимым.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Белов

Фото: предоставлено автором Сергей Белов

Фото: предоставлено автором

«Понятно, зачем вообще вводились вывозные таможенные пошлины. На мировом рынке цены на подсолнечное масло зашкаливали. Оно стоило более $2 тыс. за тонну. Власти вынуждены были реагировать, ставить преграды. Однако этой пошлиной в первую очередь был нанесен удар по закупочной цене семян подсолнечника. А сейчас стоимость масла на внешних рынках — около $1 тыс. Но лучше обнулить пошлины поздно, чем никогда.

Мировой рынок масличных культур и подсолнечного масла падает. В связи с этим снижаются цены на продукцию. Это можно заметить даже по ценникам в обычных розничных магазинах. Например, та же соя за последний месяц упала на $100. Соответственно, падает цена на соевое масло, соевый жмых, а вслед за ней и на масло подсолнечное.

Обнуление пошлины — это необходимость, чтобы поддержать отечественного сельхозпроизводителя. Сегодняшние пошлины на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, по сути, являются заградительными. Притом, что в 2022 году, по данным Росстата, урожай трех основных масличных культур — подсолнечника, соевых бобов и рапса — составил 24,8 млн тонн.

После обнуления пошлины на подсолнечное масло сельхозпроизводители вполне могут поднять на 2 тыс. руб. закупочную цену на подсолнечник, не поднимая цен на внутреннем рынке. Нужно полностью убирать пошлину и на шрот. Давно пора снижать вывозные таможенные пошлины и на зерновые культуры — пшеницу, кукурузу, ячмень. Думаю, что на них в скором времени тоже будут существенные корректировки. Чем ниже пошлина на экспорт, тем больше продукции будет продаваться за рубеж. В России в прошлом году профицит зерна составил 70 млн тонн. И этот объем надо куда-то продавать и завоевывать зарубежные рынки.

Словом, тенденция задана правильная. Она говорит о том, что государство услышало аграриев».

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