В Ульяновской области создана программа защиты от терроризма для учебных заведений

Программа антитеррористической защищенности разработана в Ульяновской области. Работа проведена по поручению губернатора Алексея Русских. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«До 2025 года на организацию безопасности учебных заведений будет направлено 370 млн руб. Первые 36 образовательных организаций будут в этом году оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией, системами контроля и управления доступом – через турникеты, электронные замки и металлодетекторы»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в ряде учреждений Ульяновской области будут оборудованы контрольно-пропускные пункты при входе или въезде на площадку объектов первой категории опасности. В числе прочего в регионе также планируется отремонтировать ограждения и освещение по периметру учебных заведений.

26 апреля минувшего года психически нездоровый житель поселка Вешкайма Ульяновской области Руслан Ахтямов убил соседа, забрал его ружье и пришел в детский сад «Рябинка». Ольга Митрофанова, пыталась остановить преступника. Он застрелил ее и прошел в комнату, где спали дети. Выстрелами фактически в упор он убил двоих детей – пяти и шести лет. После этого застрелился. В связи с этим региональные власти озаботились вопросами безопасности учебных заведений.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Тревожная кнопка детей не спасла».

Георгий Портнов