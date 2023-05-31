Удмуртия вошла в топ-3 регионов с наименьшей административной нагрузкой на бизнес

Удмуртия оказалась в топ-3 регионов России, где зарегистрировали наименьшую административную нагрузку на бизнес, рассказал глава региона Александр Бречалов в Telegram. По итогам последних пяти лет республика оказалась лучшей в стране по данному показателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как отметил господин Бречалов, данный показатель означает, что «бизнесу комфортно развиваться в Удмуртии». «Малый и средний бизнес — один из главных двигателей экономики — он подвижный и легко откликается на новые запросы. Рад, что у нас получается создать ему хорошие условия для развития»,— заявил глава региона.

Напомним, в настоящее время в Удмуртии зарегистрировано 113 тыс. предпринимателей и самозанятых.