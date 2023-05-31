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В Краснодарском крае Ильский НПЗ атакован беспилотником

Сегодня около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщает оперативный штаб Краснодарского края. В 9.20 упавший объект был уничтожен взрывотехниками.

По данным оперштаба, в результате падения БПЛА разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. Пострадавших нет, ущерб имуществу НПЗ не причинен. На месте происшествия работают спецслужбы и правоохранительные органы.

Ильский НПЗ уже становился объектом нападения беспилотников, 5 мая на территории завода произошло возгорание, которое было оперативно потушено, пострадавших не было.

Анна Перова, Краснодар

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