Заявившего об исчезновении сожительницы жителя Удмуртии осудили за ее убийство

40-летнего жителя Малопургинского района в Удмуртии осудили за умышленное причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице, которая от полученных травм скончалась (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Причиной трагедии стала ссора из-за ревности и неприязни, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Установлено, что преступление было совершено вечером 3 января в селе Пугачево. Нетрезвый мужчина в ходе конфликта не менее 14 раз ударил свою сожительницу, после чего затащил домой. Здесь она скончалась от полученных травм.

Днем позднее он закопал тело женщины на придомовой территории. После этого мужчина заявил в полицию об ее безвестном исчезновении.

Суд приговорил мужчину к девяти годам в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначили ограничение свободы сроком на один год.