Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» состоится на аэродроме Фролово

Краевые власти определились с локацией фестиваля «Крылья Пармы», проведение которого запланировано на 8 июля. Как сообщил вице-премьер Алексей Чибисов на заседании правительства Пермского края, мероприятие пройдет 8 июля на аэродроме Фролово. Ранее, как говорили источники «Ъ-Прикамье», в качестве альтернативной площадки рассматривалась набережная Камы в центре Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Хедлайнером фестиваля станет авиационная группа высшего пилотажа «Русь», которая выступит с программой над аэродромом. По словам собеседников «Ъ-Прикамье», группа прибудет в Пермь в составе пяти самолетов L-39. Согласно планам, «Русь» будет базироваться на территории авиабазы «Сокол».