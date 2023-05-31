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Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» состоится на аэродроме Фролово

Краевые власти определились с локацией фестиваля «Крылья Пармы», проведение которого запланировано на 8 июля. Как сообщил вице-премьер Алексей Чибисов на заседании правительства Пермского края, мероприятие пройдет 8 июля на аэродроме Фролово. Ранее, как говорили источники «Ъ-Прикамье», в качестве альтернативной площадки рассматривалась набережная Камы в центре Перми.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Хедлайнером фестиваля станет авиационная группа высшего пилотажа «Русь», которая выступит с программой над аэродромом. По словам собеседников «Ъ-Прикамье», группа прибудет в Пермь в составе пяти самолетов L-39. Согласно планам, «Русь» будет базироваться на территории авиабазы «Сокол».

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