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В Ярославской области воссоздали пострадавший от поджога дом Валентины Терешковой

В селе Никульском Ярославской области завершилось восстановление музея «Космос», пострадавшего от поджога 22 июня 2022 года. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Восстановленный дом Терешковой в музее "Космос"

Восстановленный дом Терешковой в музее "Космос"

Фото: Правительство Ярославской области

Восстановленный дом Терешковой в музее "Космос"

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар начался в деревянном доме, воссоздающем быт семьи Терешковых, и затронул здание музея «Космос». Было возбуждено уголовное дело по статье «Поджог», однако о задержаниях подозреваемых в правоохранительных органах не сообщали.

Средства на восстановление были выделил бюджет Ярославской области. Восстановлен деревянный дом и основное здание музея, там обновились экспозиции. Открытие музея запланировано на 18 июня, к 60-летию полета в космос Валентины Терешковой.

Сейчас заканчивается благоустройство территории. После пожара музей обнесли забором с видеонаблюдением, выставлена охрана. На обновление всех объектов к юбилею полета из бюджета Ярославской области было выделено 37,6 млн руб. Помощь оказали также Благотворительный фонд В.В. Терешковой, АО «Объединенная химическая компания «Уралхим», администрация Тутаевского муниципального района.

Антон Голицын

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