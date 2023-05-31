В Прикамье создано агентство по сопровождению концессий

Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края прошло официальную регистрацию. По данным «СПАРК-Интерфакс», запись о регистрации ведомства была внесена в ЕГРЮЛ 23 мая. Агентство располагается в бизнес-центре «Славяновский Plaza» по ул. Ленина, 92 — там же, где базируется краевое ГКУ «Дирекция дорожных концессий» (ДДК). Руководителем нового учреждения, как и сообщал ранее «Ъ-Прикамье», стал Александр Соломатин, возглавляющий ДДК. Учредители агентства не указаны.

Указ о создании агентства по сопровождению концессионных проектов губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал 31 марта. Агентство будет органом исполнительной власти Пермского края, ответственным за реализацию концессионных соглашений (за исключением проектов в сферах ЖКХ и ИT). Решение о создании агентства краевые власти объясняли необходимостью усилить качество работы концессионными проектами и сосредоточить на каждом проекте узкоспециализированных и профильных специалистов. Осуществить регистрацию нового ведомства и организовать его работу было поручено руководителю дирекции дорожных концессий, которая создавалась для контроля реализуемого в форме ГЧП проекта по строительству нового моста через Чусовую и реконструкции старого мостового перехода.