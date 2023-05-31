Чернушинский округ возглавил бывший прокурор

Депутаты думы Чернушинского городского округа избрали нового главу муниципалитета. Как сообщает телеграм-канал «На местах», им стал бывший прокурор района Артем Трушков. К исполнению полномочий главы он приступит с 1 июня 2023 года.

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Помимо господина Трушкова, на пост главы округа претендовал начальник отдела развития сельского хозяйства администрации Чернушинского городского округа Андрей Мочалов.

Предыдущий руководитель Чернушинского округа Михаил Шестаков, возглавлявший муниципалитет с 2007 года, досрочно ушел в отставку в конце марта 2023 года.