Чернушинский округ возглавил бывший прокурор

Депутаты думы Чернушинского городского округа избрали нового главу муниципалитета. Как сообщает телеграм-канал «На местах», им стал бывший прокурор района Артем Трушков. К исполнению полномочий главы он приступит с 1 июня 2023 года.
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Помимо господина Трушкова, на пост главы округа претендовал начальник отдела развития сельского хозяйства администрации Чернушинского городского округа Андрей Мочалов.
Предыдущий руководитель Чернушинского округа Михаил Шестаков, возглавлявший муниципалитет с 2007 года, досрочно ушел в отставку в конце марта 2023 года.