Пермский «Ашан» оштрафовали на 150 тыс. рублей за нарушения при рекламной акции

Пермское УФАС России оштрафовало гипермаркет «Ашан» за нарушение, допущенное при размещении рекламного объявления. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как установило УФАС, в гипермаркете «Ашан» под вывеской «Скидка» продавалось куриное яйцо разных производителей, разного количества и по различной цене. На коробках размещалась листовка: «Скидка АКЦИЯ на ВСЕ –40%! Успей купить сегодня!» При этом на стойке рядом с товаром находился рекламный баннер с информацией следующего содержания: «АКЦИЯ –40% на ВСЕ!». Никаких других записей о том, что акция распространяется на конкретный товар и при определенной стоимости покупки, не было. В то же время при оплате товара на кассе заявителю скидку не предоставили.

Действующее законодательство запрещает указывать в рекламе не соответствующие действительности сведения о стоимости товара, порядке оплаты, размере скидок и других условиях приобретения товара.

Антимонопольное ведомство усмотрело в этой ситуации нарушение закона о рекламе. ООО «Ашан» было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 150 тыс. руб.