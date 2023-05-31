Полицейские Татарстана накрыли оптовый канал поставки контрафактных сигарет

В Татарстане полицейские накрыли оптовый канал поставки контрафактных сигарет и алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным министерства, несертифицированную продукцию продавали в казанских магазинах, полицейские решили провести контрольную закупку товаров, после чего изъяли с точек порядка 3 тыс. несертифицированных пачек сигарет и 380 л пивных напитков.

Подозреваемые хранили партии алкоголя и сигарет в гараже во дворе одного из казанских домов. Всего они изъяли свыше 1,6 тыс. флаконов спиртового сырья, больше 2 тыс. бутылок водки без маркировок, а также 11 тыс. пачек немаркированных сигарет.

"Ъ-Казань"