Муниципальный эксплуатант канализации и мусорного полигона Моршанска Тамбовской области попал под наблюдение

На муниципальном унитарном предприятии (МУП) «Тепловые сети города Моршанска» введена процедура наблюдения до 25 сентября. Такое решение принял арбитражный суд Тамбовской области. Временным управляющим утвержден Анатолий Игнатов. Заявление о банкротстве МУПа поступило от местного ООО «Жилкомсеть», занимающегося сбором и обработкой сточных вод, в конце прошлого года.

Основной долг «Тепловых сетей города Моршанска» перед «Жилкомсетью» составлял 6,7 млн руб., 11 млн руб. — неустойка. После утверждения суммы судом должник произвел частичное погашение суммы задолженности, остаток непогашенно задолженности составил 9,1 млн руб. Эта сумма включена в реестр требований кредиторов.

МУП «Тепловые сети города Моршанска» было создано по решению горсовета народных депутатов 2002 года. Предприятие оказывает услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твердых и жидких бытовых отходов, по уборке, благоустройству и озеленению территории города, а также по осуществлению строительства, реконструкции, ремонта объектов. МУП управляет шестью канализационными насосными станциями, очистными сооружениями производительностью 18 тыс. куб. м в сутки и полигоном мощностью 562,8 тыс. куб. м. Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении), которыми управляет МУП,— 57,6 км. Выручка МУПа за 2022 год составила 59 млн руб., чистый убыток — 18 млн руб. Директор — Александр Михеев.

В прошлом году Росприроднадзор добился взыскания с трех тамбовских предприятий, в том числе с МУП «Тепловые сети города Моршанска», ущерба за сброс неочищенных стоков в реку Цна.

Мария Старикова