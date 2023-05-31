Бывший пермский энергетик продал акции на 244 млн рублей

Бывший замгендиректора ОАО «Пермэнерго» и ОАО «ОГК №4» Владимир Федотовский снизил свою долю в ПАО «Пермэнергосбыт» (ПЭСК, гарантирующий поставщик электроэнергии в Пермском крае). Согласно существенному факту компании, его доля сократилась с 5,48% до 0,83% — сразу на 1,6 млн штук акций.

Владимир Федотовский пришел в «Пермэнерго» при гендиректоре Андрее Киташеве. После реорганизации пермской энергокомпании в 2005 году перешел на работу вместе с господином Киташевым в «ОГК №4». Вслед за бывшим гендиректором «Пермэнерго» стал акционером «Пермэнергосбыта» с пакетом почти в 6%, входил в совет директоров ПЭСК.

По информации «Ъ-Прикамье», господин Федотовский реализовал свой пакет на бирже. Исходя из вчерашнего курса на ММВБ (145 руб. за 1 акцию ПЭСК), стоимость пакета акций могла составить более 244 млн руб.

Господин Федотовский владеет бизнесом в Ивановской области и в Москве. По данным «Ъ-Прикамье», в столице он развивает сеть пекарен.