Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявлено в Томске

В связи с аномальной жарой в Томске объявлено штормовое предупреждение, сообщает мэрия. С 1 по 7 июня в городе ожидается повышение температуры до +30 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ

Горожан просят соблюдать меры безопасности, а также напоминают о действии особого противопожарного режима, запрещающего разводить огонь в лесу и на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

По данным Западно-Сибирского УГМС, жаркая погода в ближайшие дни ожидается и в других регионах Сибири. В Новосибирске к субботе температура воздуха поднимется до +27, +32, местами до +37 градусов, в Кузбассе в ближайшие два дня воздух прогреется до +24, +29 градусов, в Алтайском крае температура воздуха в четверг составит +25,+30 в предгорьях местами +19,+24, к субботе ожидается +29,+34.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова