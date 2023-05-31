СКР расследует атаку беспилотника на Афипский НПЗ в Краснодарском крае

Следственный комитет РФ будет расследовать атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, ночью 31 мая в результате прилета беспилотника на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Там загорелась одна из установок по перегонке мазута.

В 4:20 возгорание удалось локализовать на площади 100 кв. м. Через 16 минут пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет.

Татьяна Ручкина

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