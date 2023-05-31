Главе спорткомитета Новокузнецка предъявили обвинение в превышении полномочий с ущербом 8 млн рублей

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, наказание — до десяти лет лишения свободы) председателю комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Новокузнецка. Об этом сообщили в управлении СКР по Кемеровской области, отметив, что решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Как указывается в материалах следствия, в сентябре 2022 года председатель спорткомитета в интересах коммерческой фирмы незаконно согласовал демонтаж конструкции, которую ранее по муниципальному контракту он принял при реконструкции ледовой арены у другого подрядчика. Ущерб, причиненный городской казне, следствие оценило в сумме более 8 млн руб. В управлении СКР сообщили, что ведомство примет все меры к его возмещению.

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Илья Николаев