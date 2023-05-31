Волгоградские депутаты определят порядок выборов во время военного положения

В случае введения военного положения в Волгоградской области выборы и референдумы смогут проходить по особому порядку. Соответствующий законопроект внесла в законодательное собрание региональная избирательная комиссия.

Согласно документу, подготовка и проведение избирательных кампаний будут регулироваться новыми положениями, принятыми на федеральном уровне в 2023 году. В частности, ЦИК РФ получит право определять особенности составления избирательных списков и протоколов.

Также будет запрещена агитация через заблокированные Роскомнадзором ресурсы и работа журналистов без трудового договора. Кроме того, не будут действовать положения о голосовании по открепительным удостоверениям.

Проект закона предполагает возможность проведения выборов и референдумов не только при военном положении, но и при повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. При этом облизбирком должен будет учитывать мнение органов исполнительной власти и силовых структур.

Проект закона рассмотрят сегодня на заседании областной думы. 10 сентября 2023 года в регионе состоятся выборы в ряд муниципальных собраний; в том числе в городские думы Волгограда и Волжского.

Никита Маркелов