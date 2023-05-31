В Крыму опровергли информацию о взрывах в городе Саки

Информация о взрывах в крымском городе Саки не соответствует действительности. Об этом сообщает близкий к Минобороны Telegram-канал «Война с фейками».

Информацию о взрывах распространили украинские Telegram-каналы. В сообщениях вшита ссылка, которая ведет якобы на фото или видео, подтверждающие взрывы в Крыму. На самом же деле это приглашение на вступление в украинский Telegram-канал.

«Таким образом очевидно, что перед нами кликбейтная реклама. Более того, в СМИ и крымских Telegram-каналах или группах в соцсетях отсутствует информация о взрывах в городе Саки»,— отмечает Telegram-канал «Война с фейками».

Татьяна Ручкина

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