Томская область возобновит строительство Инжинирингового центра за 2,2 млрд рублей

Власти Томской области намерены в 2023 году возобновить строительство Инжинирингового центра в особой экономической зоне (ОЭЗ) Томска. Работы оцениваются в 2,2 млрд руб., рассказал журналистам гендиректор ОЭЗ Константин Каминский.

«На сегодняшний день на уровне губернатора принято решение возобновить строительство инжинирингового центра. Все денежные средства, которые у нас есть, – 1,5 млрд руб. направить на работы. Завершение его строительства стоит 2,2 млрд руб. За время строительства нужно найти недостающие средства, пока рассматриваются разные пути и программы», – отметил Константин Каминский (цитата по «РИА Томск»).

По словам Константина Каминского, в течение месяца будут подписаны все необходимые документы, после этого планируется объявить конкурс на определение подрядчика.

Инжиниринговый центр в Томске на территории ОЭЗ должны были построить к 2019 году. В конце 2016-го стало известно об отставании строительства от графика по вине подрядчика, однако на тот момент речь о срыве сроков не шла. В июле 2017 года руководство ОЭЗ сообщило, что строительство Инжинирингового центра приостановлено из-за процедуры передачи имущества Особой экономической зоны региону.

Общая площадь центра по проекту составит около 20 тыс. кв. м, в том числе около 13 тыс. кв. м офисно-лабораторных площадей и 7 тыс. кв. м – производственных.

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Лолита Белова