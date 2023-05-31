Экс-замглавы Магнитогорска оставили в СИЗО по делу о взятках

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения бывшему заместителю главы Магнитогорска Дмитрию Гаврилову, обвиняемому в получении особо крупной взятки и мошенничестве. Он останется под стражей как минимум до 13 июля, сообщают в суде.

Сторона защиты в апелляции избрать обвиняемому не связанную с изоляцией от общества меру пресечения. Суд оставил постановление первой инстанции без изменения.

Дмитрий Гаврилов находится под стражей с момента задержания в сентябре прошлого года. Следствие считает, что замглавы Магнитогорска вместе с руководителем одного из муниципальных предприятий получили более 1,5 млн руб. от директора коммерческой компании за помощь в заключении контрактов по уборке территории города. Также фигурантам вменяют получение взятки в 5 млн руб. за заключение муниципальных контрактов по обслуживанию дорожной сети и фиктивное трудоустройство знакомых.

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