Космонавт Анна Кикина и олимпийский чемпион Станислав Поздняков стали почетными жителями Новосибирска

Звание почетный житель города присвоено десяти новосибирцам, сообщает мэрия. Решение было принято сегодня на сессии горсовета.

В числе получивших звание: космонавт Анна Кикина, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков, олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Минх, президент Фонда поддержки Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин, а также глава КСП Новосибирска Геннадий Шилохвостов, советник директора Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Виталий Томилов, худрук общества с ограниченной ответственностью «Киностудия Азия-фильм» Владимир Эйснер, директор гимназии №1 Виктор Косьяненко.

Посмертно звание почетного жителя присвоено директору Новосибирского приборостроительного завода Борису Галущаку и одному из основоположников космонавтики Юрию Кондратюку.

По данным мэрии, всего за 113 лет почетного звания были удостоены 42 жителя города.

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Оксана Павлова