Треть свердловчан опасаются, что их могут заменить нейросети

Около 35% опрошенных жителей Свердловской области опасаются за будущее своей профессии и считают, что их смогут заменить нейросети. Почти половина уральцев (46%) уверены, что на трансформацию потребуется не больше 5–10 лет, следует из исследования сервиса hh.ru и телеканала «Наука».

Наибольшую угрозу от искусственного интеллекта уральцы видят для переводчиков (заявили 65% опрошенных), аналитиков данных (60%), специалистов колл-центров (55%), бухгалтеров (45%) и корректоров (42%). При этом свердловчане не верят, что нейросети смогут заменить психологов и ученых, а также артистов.

Почти половина жителей Свердловской области, если их заменят нейросети, готовы получать дополнительное образование и совершенствоваться в текущей профессии, еще 37% опрошенных будут менять специализацию. Только 10% уральцев планируют совсем перестать работать.

Работать под руководством нейросети согласны только 7% опрошенных. Еще 9% уральцев готовы протестовать против применения нейросетей в работе в своей сфере. Меньше всего готовы к взаимодействию с нейросетями управляющие персоналом, финансы и бухгалтеры, работники сфер транспорта и логистики.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Нейросети Chat GPT и Sage провалили экзамен по истории в Уральском федеральном университете. Проводивший экзамен историк сравнил нейросети со «студентами-импровизаторами», которые что-то выучили, но делают вид, что знают все.

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