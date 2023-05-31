В Уфе создана межведомственная комиссия по комплексному развитию территорий

Администрация Уфы опубликовала постановление о создании межведомственной комиссии по комплексному развитию территорий (КРТ) города.

Председателем комиссии является замглавы администрации Уфы, курирующий вопросы строительства и архитектуры, его заместителем — начальник управления комплексного развития территорий администрации, членами стали представители администраций районов города, министерств и ведомств.

Межведомственная комиссия будет определять границы территорий, предусмотренных для КРТ, объем и условия участия мэрии в таких договорах, способ проведения торгов и его предварительные условия.

Влада Шипилова

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