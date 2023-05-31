В Ростове взрыв газового баллона в многоквартирном доме вызвал пожар

Вечером 30 мая в Ростове-на-Дону произошел взрыв газового баллона при проведении работ по установке натяжного потолка. Пострадал один мужчична 25-ти лет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

Инцидент произошел в доме по адресу пер. Гельца, 33. Пожар разгорелся на первом этаже. В 19:58 пожарным удалось локализовать огонь, а в 20:15 пожар был полностью потушен. В ликвидации были задействованы от РСЧС 52 человека личного состава и 16 единиц техники, от МЧС — 28 человек, восемь единиц техники.

Анастасия Назарова