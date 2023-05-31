РБК: свыше 200 тысяч вагонов РЖД необходимо заменить до 2030 года

Аналитики компании «ВТБ Лизинг» подсчитали, что до 2030 года в России необходимо заменить 200 тыс. более чем из 1,2 млн вагонов в сети РЖД из-за окончания срока их службы. Источник РБК в одном из крупных железнодорожных операторов утверждает, что в замене нуждается большее количество вагонов. По его словам, срок службы истекает у 237 тыс. вагонов, что составляет 18,3% от списочного парка подвижного состава в сети РЖД.

Собеседник РБК отметил, что основную часть парка с истекающим сроком службы составляют полувагоны в количестве 114 тыс. единиц, цистерны (53 тыс.) и платформы (26 тыс.). Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров уточнил, что минимальный объем списания вагонов до 2030 года — 214 тыс.

Гендиректор «ВТБ Лизинга» Антон Мусатов считает, что для воспроизводства списанных вагонов потребуется как минимум 900 млрд руб. при условии, что цена вагона сохранится на текущем уровне. Сейчас стоимость вагона составляет 4,5 млн руб. без НДС. По оценкам господина Мусатова, 80 тыс. из 200 тыс. новых вагонов будут приобретены с помощью лизинга.

В соответствии с приказом Министерства транспорта России «О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог РФ» с 1 января 2016 года запрещена эксплуатация вагонов с продленным сроком службы. Период работы вагона варьируется от десяти лет (специализированная техника, предназначенная, например, для перевозки агрессивных минеральных удобрений) до более чем 30 лет (типовые полувагоны).

По данным Объединения производителей железнодорожной техники (ОПЖТ), в январе-феврале 2023 года российские промышленные предприятия сократили производство грузовых вагонов на 24,4% в годовом измерении, до 7669 единиц. Их выпуск по итогам года, прогнозирует ОПЖТ, может упасть на 14%, до 54 тыс. единиц.

Милена Костерева