Контрольные доли в машиностроительных заводах в Кузбассе и Новосибирске проданы за 2,35 рубля

Доля в 60% в уставном капитале ООО «ПО «Гормаш» (Киселевск, Кемеровская область) и 100% в новосибирском ООО «Сибирская машиностроительная компания» проданы за 1 рубль и 1 рубль 35 копеек, соответственно. Покупателем стало новосибирское ООО «Эдвайс», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности.

Доли продавались как имущество новосибирского ООО «Универсалстройинвест» в рамках конкурсного производства компании. Аукционы по продажи этих активов были объявлены в феврале 2023 года со стартовой ценой 1 рубль за каждый лот. Договоры купли-продажи с компанией «Эдвайс» были заключены 27 мая, сказано в сообщении на сайте единого реестра сведений о банкротствах.

Заводы «Гормаш» и СМК были признаны банкротами в июне 2018 и в июне 2019 года, соответственно.

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Игорь Лавренков, Кемерово