Бывшего топ-менеджера НПО «Искра» отправили в колонию за мошенничество

Орджоникидзевский суд Перми признал виновным в мошенничестве бывшего заместителя генерального директора НПО «Искра» Алексея Лупандина и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, топ-менеджер использовал подложные документы для оплаты невыполненных грузоперевозок продукции. Предприятию был нанесен ущерб в размере 67 млн руб. В ходе следствия и суда господин Лупандин признал свою вину. Несмотря на это, прокуратура просила приговорить его к 18 годам лишения свободы.

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБмаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке двигателей для ракеты РТ-2, ПКР «Гранит», второй и третьей ступеней ракеты Р-39 комплекса морского базирования «Тайфун», двигателей противокорабельных ракет Brahmos, «Оникс» и «Яхонт», изделий межконтинентальных баллистических ракет морского («Булава») и наземного («Тополь-М» и «Ярс») базирования. Предприятие выпускает также продукцию для топливно-энергетического комплекса.