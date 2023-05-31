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На Кубани ликвидирован пожар после прилета БПЛА на Афипском НПЗ

Пожарные ликвидировали возгорание на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, горела одна из установок по перегонке мазута, предварительная причина - прилет беспилотного летательного аппарата, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

Пожар произошел около трех часов ночи, возгорание удалось локализовать на площади в 100 кв. м. Пострадавших во время происшествия нет. Афипский НПЗ расположен в Северском районе Краснодарского края, предприятие входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Завод производит газовый бензин, дизельное топливо, мазут, серу.

Анна Перова, Краснодар

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