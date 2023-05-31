В Зауралье погорельцам разрешили использовать сертификаты на погашение ипотеки

В Курганской области изменили правила использования жилищных сертификатов, которые получают зауральцы, потерявшие жилье во время пожаров 27 апреля и 7 мая. Теперь его можно использовать для погашения ипотечных кредитов. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Для удобства погорельцев приняли решение, что сертификатами можно гасить уже заключенные любые договоры ипотеки жилых объектов, а также вступать в новую ипотеку, оплачивая сертификатом первый взнос»,– рассказал господин Шумков. Ранее сертификаты модно было использовать на строительство или покупку готового жилья.

На 31 мая в Курганской области выдали более 460 жилищных сертификатов. Еще 373 человека получили выплаты за сгоревшие дачи.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным МЧС России, во время масштабных природных пожаров в Курганской области на территории восьми населенных пунктов пяти муниципалитетов сгорели 612 домов, в которых жили более 2,7 тыс. человек. В огне погибли 12 человек, 19 были госпитализированы. Правительство региона запросило у федеральных властей финансовую помощь в размере 2,5 млрд руб. на полную ликвидацию последствий ЧС.

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