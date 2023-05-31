В Иркутске будут судить иностранца, организовавшего контрабанду древесины на 1,5 млрд рублей

На рассмотрение Октябрьского райсуда Иркутска направлено уголовное дело 38-летнего гражданина иностранного государства, который организовал канал контрабанды древесины. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Согласно версии следствия, в 2016-2021 годах обвиняемый организовал незаконное перемещение через таможенную границу лесоматериалов. Члены созданного им преступного сообщества, в которое вошли иностранцы, с использованием подставных фирм нелегально экспортировали более 202 тыс. куб м лесоматериалов стоимостью более 1,4 млрд руб.

Злоумышленнику предъявили обвинение по пяти статьям УК: ч.1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ч.3 ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, переработка в целях сбыта незаконно заготовленной древесины), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

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Илья Николаев