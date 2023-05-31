На северо-западе Челябинска 4 июня закроют движение из-за полумарафона

В Челябинске 4 июня на участках улиц закроют движение в связи с проведением всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Ограничения вводятся с 8 до 15 часов, сообщают в учреждении «Организатор перевозок Челябинской области».

Движение закроют по улице Университетской набережной от поворота на Мелькомбинат до Чичерина, на участке Чичерина — Братьев Кашириных — Академика Макеева. Будет нельзя проехать по улице 250-летия Челябинска от Чичерина до Татищева. В связи с ограничениями изменят свои маршруты автобусы №8, 9, 23, 31, 51, 60с и 158к.

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